Phát hiện chiếc thuyền ‘KHÔNG CÁNH MÀ BAY’, người chủ xem lại camera thì giật mình khi biết được DANH TÍNH thủ phạm và không dám manh động

Chiếc thuyền nhỏ đang đậu ở ngoài vịnh, đã bị hai…con sư tử biển khổng lồ không biết từ đâu đến ngồi chễm chệ lên. Đoạn clip được đưa lên mạng xã hội Instagram, và người xem không thể tin nổi những gì họ đang nhìn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-chiec-thuyen-khong-canh-ma-bay-nguoi-chu-xem-lai-camera-thi-giat-minh-khi-biet-duoc-danh-tinh-thu-pham-va-khong-dam-manh-dong-418867.html