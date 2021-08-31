Phát hiện ‘BÓNG ĐEN’ lượn quanh tổ, chim ó mẹ liền đuổi theo kẻ thù nhưng không ngờ lại TRÚNG KẾ ‘điệu hổ ly sơn’

Một con chim ó cá mẹ phát hiện ra một 'bóng đen' đang lướt trên bầu trời, nó liền cất lên tiếng kêu đe dọa kẻ thù để bảo vệ những con non của mình. Thế nhưng hành động sai lầm ngay sau đó khiến nó phải trả giá.
Đời Sống 16:05 31/08/2021

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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