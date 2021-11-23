Phát hiện 5 con gà chết bất bình thường, gia đình gọi cho chuyên gia: Chứng kiến điều bất ngờ phía sau đó!

Một gia đình ở Bhadrak, bang Odisha, Ấn Độ đã phát hiện điều bất thường khi nghe tiếng động ở sau chuồng gà. Khi kiểm tra thì họ phát hiện có tới 5 con gà đã chết mà không rõ nguyên nhân khi không thấy vết thương gì đáng kể.

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