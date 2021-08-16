PHẪN NỘ: Nhóm thanh niên NẮM ĐẦU cá mập hổ để ‘KHUI’ bia tiêu khiển và cái kết đắng cho hành động ‘bạo hành’ động vật hoang dã

Video TikTok ghi lại vụ việc xảy ra hồi tháng 5 ở bang Florida, Mỹ. Sau khi đăng tải video, không chỉ bị cộng đồng mạng chỉ trích, nhóm thanh niên này còn bị giới chức bảo vệ động vật hoang dã "ghé thăm".

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