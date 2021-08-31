‘Ông Tượng’ đang sang đường thì chạm mặt xe tải, voi rừng giận dữ đẩy một chiếc xe suýt lật, tài xế hốt hoảng bỏ chạy

Đoạn video được người dân ghi lại tại Jhargram, Tây Medinipur, Ấn Độ hôm 28/8 vừa qua. Trong khi các phương tiện dừng lại nhường đường cho con voi thì một chiếc xe tải cố đi qua khiến con voi giận dữ đến thế.

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