Ô tô lao thẳng xuống mương sau va chạm cực mạnh cô gái may mắn thoát chết nhờ điều này

Sau va chạm với một chiếc ô tô khác tại ngã tư, xe Tesla đã đâm bay lan can rồi lao thẳng xuống mương nước. May mắn cả gia đình trên xe may mắn thoát chết.

