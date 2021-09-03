Ô tô đang đậu trong bãi đỗ xe bất ngờ lăn bánh, trôi từ tầng 2 xuống suýt chèn trúng người đàn ông, người xem một phen khiếp vía

Sự việc xảy ra tại một bãi đỗ xe ở quận Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc. Nguyên nhân vụ việc được cho là do quên kéo phanh tay, rất may người đàn ông đã may mắn thoát nạn.
Đời Sống 10:30 03/09/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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