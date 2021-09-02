Nửa đêm nghe tiếng động lạ, cô gái quyết định đi tìm 'tung tích' và phát hiện điều bất ngờ

Dù trong lòng có chút lo sợ, tuy nhiên, vì muốn biết rõ ràng tiếng kêu lạ đó phát ra từ đâu và là do điều gì tạo nên, cô gái vẫn quyết định đi tìm xung quanh nhà. Hóa ra, những quả trứng vịt lộn mà cô mua để dự trữ trước đó nay đã nở ra những chú vịt con. Giữa đêm, tiếng vịt kêu đã khiến cho cô gái phải đi tìm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nua-dem-nghe-tieng-dong-la-co-gai-quyet-dinh-di-tim-tung-tich-va-phat-hien-dieu-bat-ngo-421938.html