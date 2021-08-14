‘Nữ thần sân golf’ khoe dáng chuẩn với body gợi cảm nhìn cứ như vận động viên chuyên nghiệp nhưng hóa ra lại là mỹ nhân trong làng giải trí

Video chơi golf của một cô gái Hàn Quốc bất ngờ gây chú ý trên Instagram. Mỹ nhân đó chính là Kim Joo Hee, nickname Jennifer Kim, được mệnh danh là người mẫu có vóc dáng đẹp nhất nhì xứ sở kim chi.

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