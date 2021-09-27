Nữ tài xế lái ô tô đi ngược chiều vào đường cao tốc, rồi 'hùng hổ' bắt phương tiện khác nhường đường khiến dân tình 'PHẪN NỘ'

Mới đây, một đoạn video được chia sẻ trên mạng đã khiến dân tình vô cùng phẫn nộ. Bởi lẽ theo đoạn video, một chiếc ô tô màu đỏ đi ngược chiều trên đường cao tốc rồi dừng xe giữa đường và bắt phương tiện khác nhường đường.
Đời Sống 10:25 27/09/2021

Thu Cúc (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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