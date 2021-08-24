Nữ streamer gây ‘thương nhớ’ sở hữu vòng 1 NÓNG BỎNG, càng khiến fan ‘đứng ngồi không yên’ khi ‘lên sóng’ tiết lộ bí mật đặc biệt

Soo Ryeon được biết đến là một streamer, cosplayer, hot girl mới nổi tại Hàn Quốc. Tuy là gương mặt mới nhưng cô đã thu hút hơn 120 nghìn người theo dõi trên trang instagram cá nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-streamer-gay-thuong-nho-so-huu-vong-1-nong-bong-cang-khien-fan-dung-ngoi-khong-yen-khi-len-song-tiet-lo-bi-mat-dac-biet-419971.html