'Nữ quái' ra đường mùa giãn cách, bị công an nhắc nhở còn tháo khẩu trang thách thức: 'Đưa về xã đi đây này. Phạt đi!'

Một người phụ nữ ra đường lúc giãn cách xã hội nhưng không có lý do chính đáng. Khi bị công an nhắc nhở và yêu cầu quay về thì người này có hành động chống đối, thách thức lực lượng chức năng. Được biết, sự việc xảy ra tại xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Đời Sống 06:05 30/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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