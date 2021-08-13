Nữ ninja lăn ra 'ngất xỉu' khi bị công an mời vào làm việc nhưng chi tiết bàn tay khiến nhiều người khó hiểu

Một người ăn mặc kín mít bị công an mời vào làm việc. Tuy nhiên, chị này bất ngờ ôm đầu rồi ngã lăn ra đất xỉu một cách vô cùng 'giả trân'. Các chiến sĩ công an liên tục gọi dậy nhưng không được. Đáng nói, dù đã xỉu nhưng tay chị vẫn nắm chặt giấy tờ và tiền khiến nhiều người phẫn nội.

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