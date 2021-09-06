Nữ bệnh nhân Covid-19 la làng trong hoảng loạn khi nhìn thấy bác sĩ trong lúc ngủ khiến dân mạng được dịp 'cười bể bụng'

Nữ bệnh nhân Covid-19 đang ngủ say thì bác sĩ đến kiểm tra. Trong lúc mơ màng thấy bộ đồ trắng khiến nữ bệnh nhân hốt hoảng và la hét trong hoảng loạn vì tưởng gặp ma khiến ai cũng phải bật cười.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-benh-nhan-covid-19-la-lang-trong-hoang-loan-khi-nhin-thay-bac-si-trong-luc-ngu-khien-dan-mang-duoc-dip-cuoi-be-bung-422725.html