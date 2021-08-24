Nữ bác sĩ ‘gây thương nhớ’ khi sở hữu nhan sắc ĐỈNH CAO, đặc biệt nhất là VÒNG 1 CỰC KHỦNG khi khoác áo blouse trắng

Nữ bác sĩ Rim E Ya được cộng đồng mạng Hàn Quốc vô cùng quan tâm. Cô không chỉ được chú ý khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng ngoại hình đáng ngưỡng mộ. Nhất là khi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng nữ bác sĩ khiến dân mạng 'đổ gục'.
Đời Sống 07:00 24/08/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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