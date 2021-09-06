Nơi nghỉ dưỡng của giới thượng lưu vào cuối thế kỷ 19, mỗi người sở hữu 1 hòn đảo sắm du thuyền hạng sang để tiện di chuyển

Thousand Islands là khu vực được tạo thành bởi 1.864 hòn đảo lớn nhỏ. Đây là nơi nghỉ dưỡng của giới thượng lưu vào cuối thế kỷ 19. Để di chuyển từ đảo này sang đảo khác giới siêu giàu đã sắm cho mình những du thuyền hạng sang để thuận tiện di chuyển.
Đời Sống 16:10 06/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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