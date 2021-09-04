Nín thở xem tài lái xe thồ 'đổ đèo' của các phụ nữ vùng cao, các 'racing boy' nhìn cũng phải nể phục

Một clip được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh phụ nữ vùng cao thể hiện kỹ thuật điêu luyện khi điều khiển xe máy lúc vượt dốc đứng, khi 'đổ đèo' với bao hàng cồng kềnh khiến người xem thót tim. Chỉ cần xem đến nữa bạn đã phải thán phục trình lái xe của các chị em vùng cao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nin-tho-xem-tai-lai-xe-tho-do-deo-cua-cac-phu-nu-vung-cao-cac-racing-boy-nhin-cung-phai-ne-phuc-422518.html