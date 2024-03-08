Nín thở trước cảnh tượng người đàn ông tay không bắt rắn hổ mang 'khủng' trong vườn tiêu khiến người xem thót tim

Hình ảnh ghi lại được cho là tại một vườn tiêu ở Tây Nguyên. Từ hình ảnh trong video cho thấy người đàn ông sau khi phát hiện con rắn hổ mang khủng đã liều lĩnh dùng tay không để bắt nó khiến không ít người kinh hãi.
Đời Sống 12:01 08/03/2024

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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