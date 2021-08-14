Nín thở theo dõi bé na cỡ đại dạo chơi giữa đường, mỗi lần uốn éo lại khiến người xung quanh toát mồ hôi hột

Một con trăn khổng lồ không biết từ đâu ra đang bò ngang qua đường. Khi con trăn khổng lồ xuất hiện, nhiều người đã vô cùng ngạc nhiên và tất cả đều dừng xe lại và chờ con trăn khổng lồ băng qua đường rồi mới tiếp tục lưu thông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nin-tho-theo-doi-be-na-co-dai-dao-choi-giua-duong-moi-lan-uon-eo-lai-khien-nguoi-xung-quanh-toat-mo-hoi-hot-417948.html