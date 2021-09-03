'Nín thở' giải cứu bé gái 4 tuổi bị kẹt đầu ở lỗ thông gió, phụ huynh có con nhỏ cần cẩn trọng

Lực lượng chức năng giải cứu thành công bé gái 4 tuổi bị mắc kẹt đầu ở lỗ thông gió tại huyện Bình Châu, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc vào ngày 27/8. Nhiều bậc phụ huynh có con nhỏ cần phải chú ý và canh chừng kĩ con nhỏ của mình để không xảy như sự việc trên.
Đời Sống 05:15 03/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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