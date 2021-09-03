'Nín thở' giải cứu bé gái 4 tuổi bị kẹt đầu ở lỗ thông gió, phụ huynh có con nhỏ cần cẩn trọng

Lực lượng chức năng giải cứu thành công bé gái 4 tuổi bị mắc kẹt đầu ở lỗ thông gió tại huyện Bình Châu, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc vào ngày 27/8. Nhiều bậc phụ huynh có con nhỏ cần phải chú ý và canh chừng kĩ con nhỏ của mình để không xảy như sự việc trên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nin-tho-giai-cuu-be-gai-4-tuoi-bi-ket-dau-o-lo-thong-gio-phu-huynh-co-con-nho-can-can-trong-422127.html