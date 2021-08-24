Những tai nạn hài hước đến từ các loài động vật trong sở thú, khiến người xem phải ôm bụng cười

Tổng hợp những chuyến đi tham quan sở thú hài hước của gia đình. Chú hươu cao cổ muốn làm thân với con người, anh chàng có sở thích hài hước đó là vừa cưỡi voi, vừa tắm. Khiến người xem phải ngồi cười đau bụng vì những tình huống quá bất ngờ.
Đời Sống 19:05 24/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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