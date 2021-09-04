Những con voi 'siêu ngà' cuối cùng ở Châu Phi, chúng luôn bị rình rập và đối mặt nạn săn ngà trộm

Những con voi quý hiếm ở vườn quốc gia Tsavo (Kenya) mang cặp ngà nặng trên 50 kg, dài đến mức chạm đất. Vì cặp ngà giá trị này, chúng luôn phải đối mặt với nạn săn trộm. Có thể nói đây là những con voi cuối cùng ở Châu Phi còn giữ đươc cặp sừng.

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