Nhóm bạn trẻ đi câu cá trên biển thì có vị khách không mời ghé thăm, nhìn hàm răng sắc nhọn của nó mà muốn té xỉu

Nhóm bạn trẻ đi thuyền ra biển và bắt đầu câu cá giải trí. Nào ngờ khi kéo cần dính cá thì có con cá mập trắng khổng lồ bơi đến cướp mồi. Không những thế, con cá mập còn cắn vào đuôi thuyền khiến nhóm bạn la hét trong sợ hãi.

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