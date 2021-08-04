Nhói lòng tiếng khóc thấu trời của nữ công nhân vệ sinh khi bị nhóm thanh niên trấn lột xe máy trong đêm

Nữ công nhân vệ sinh L.T.T (39 tuổi, làm việc tại tổ môi trường Đại Mỗ, chi nhánh Cầu Diễn) thu gom rác và đang trở về điểm tập kết thì bị nhóm 4 thanh niên chặn đường, đe dọa. Mặc nạn nhân gào khóc cầu xin nhưng chúng vẫn cướp lấy xe máy của chị và rời đi.
Đời Sống 07:00 04/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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