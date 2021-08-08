Nhiều người sững sờ khi chứng kiến cảnh một chiếc ô tô lướt băng băng trên mặt nước tại Mỹ

Video được ghi lại tại đảo Blarney tại bang Illinois, Mỹ khi một phương tiện trông giống như chiếc xe tải băng băng lướt trên mặt nước. Nhiều người cho rằng đây chỉ là một phương tiện giải trí mà thôi không nên sử dụng làm phương tiện chuyên dụng vì có thể gây nguy hiểm.

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