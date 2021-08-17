Nhân viên quán cafe đổ 'nước lạ' vào bình pha chế khiến khách nghi ngờ, điều tra ra thì sợ xanh mặt vì quá khủng khiếp

Một số khách hàng có phản ánh với quán cafe về việc thấy một người đàn ông có hành vi lạ, cụ thể là đổ một bình nước không rõ xuất xứ vào bình pha chế của quán rất nhiều lần. Kết quả khiến nhiều người xanh mặt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-vien-quan-cafe-do-nuoc-la-vao-binh-pha-che-khien-khach-nghi-ngo-dieu-tra-ra-thi-so-xanh-mat-vi-qua-khung-khiep-418583.html