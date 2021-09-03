Nhân ngày tựu trường, nữ giáo viên diện đồ thiếu vải, nhảy múa gợi cảm trước hàng trăm em học sinh nhỏ tuổi

Câu chuyện xảy ra tại trường Số 76 ở thành phố Khabarovsk, miền Đông Nam nước Nga vào ngày 1/9. Trong buổi văn nghệ chào mừng các học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ hè dài, một giáo viên đã mặc mặc lộ khá nhiều da thịt, biểu diễn màn múa bụng bốc lửa trường mặt học sinh. Hành động này nhận về nhiều chỉ trích từ phụ huynh và dư luận.
Đời Sống 10:21 03/09/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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