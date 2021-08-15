Nhận lời thách thức vượt qua dòng nước lũ chảy xiết, 3 thanh niên nhận ngay cái kết đắng, ngậm ngùi nhìn ‘của đi thay người’

Vụ việc xảy ra vào ngày 11/8 tại Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ. Hình ảnh cho thấy 3 thanh niên nhận lời thách thức cố gắng lao qua dòng nước chảy xiết… Tuy nhiên thử thách không thành, vừa suýt mất mạng vừa mất xe máy trị giá 25 triệu đồng do bị cuốn trôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-loi-thach-thuc-vuot-qua-dong-nuoc-lu-chay-xiet-3-thanh-nien-nhan-ngay-cai-ket-dang-ngam-ngui-nhin-cua-di-thay-nguoi-418168.html