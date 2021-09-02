Ngưỡng mộ bé gái 5 tuổi nhào lộn 80 vòng trong một phút xác lập kỉ lục Guinness thế giới

Li, bé gái 5 tuổi ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc có thể thực hiện động tác nhào lộn liên tục 80 vòng trong 1 phút. Mục tiêu của Li là phá kỷ lục thế giới Guinness trước khi đi học. Nhiều người khi nhìn thấy đoạn video này cứ ngỡ là được tạo hiệu ứng lặp lại nhưng đó lại là sự thật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguong-mo-be-gai-5-tuoi-nhao-lon-80-vong-trong-mot-phut-xac-lap-ki-luc-guinness-the-gioi-421804.html