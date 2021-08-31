Người phụ nữ thoát y, một mực khóa trái cửa nhà, biết được nguyên nhân khiến nhiều người phẫn nộ

Một người phụ nữ trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã tiếp xúc với F0 và được đưa đi cách ly. Tuy nhiên, người này một mực không đồng ý mà cởi quần áo cố thủ phía trong nhà. Được biết, F1 đã bị khởi tố vì tội “Chống người thi hành công vụ”.
Đời Sống 10:24 31/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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