Người phụ nữ 'shock nặng' khi thấy con trăn dài 3m đang nhìn vào mình ở giữa siêu thị

Đài CBS News ngày 18-8 đưa tin cô Helaina Alati đang ở quầy gia vị thì con trăn xuất hiện từ 1 khoảng trống trên kệ phía trên các lọ gia vị. "Tôi đang ở đó tìm đồ để nấu món gà cho buổi tối nên ban đầu tôi không nhìn thấy nó đang cuộn mình ở đằng sau các lọ gia vị. Sau đó, tôi xoay người sang bên phải và nó ló đầu ra" - cô Alati kể lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-shock-nang-khi-thay-con-tran-dai-3m-dang-nhin-vao-minh-o-giua-sieu-thi-419337.html