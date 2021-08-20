Người phụ nữ 'shock nặng' khi thấy con trăn dài 3m đang nhìn vào mình ở giữa siêu thị

Đài CBS News ngày 18-8 đưa tin cô Helaina Alati đang ở quầy gia vị thì con trăn xuất hiện từ 1 khoảng trống trên kệ phía trên các lọ gia vị. "Tôi đang ở đó tìm đồ để nấu món gà cho buổi tối nên ban đầu tôi không nhìn thấy nó đang cuộn mình ở đằng sau các lọ gia vị. Sau đó, tôi xoay người sang bên phải và nó ló đầu ra" - cô Alati kể lại.
Đời Sống 12:35 20/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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