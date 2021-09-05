Người phụ nữ GIẬT MÌNH khi bị cướp giật túi xách giữa phố và pha xử lý ‘CỒNG KỀNH’ khiến cư dân mạng ngỡ ngàng đến ngơ ngác

Sự việc hài hước này xảy ra tại Ấn Độ và đã được camera giám sát ghi lại. Khi bị 2 kẻ xấu tiếp cận cướp túi xách, thay vì phóng xe đuổi theo hai tên cướp thì người phụ nữ này lại gạt chân chống xuống rồi chạy bộ đuổi theo chúng.

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