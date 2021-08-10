Người phụ nữ chở con ra đường không nón bảo hiểm, không đeo khẩu trang còn hỏi ngược chiến sĩ công an: 'Chạy xe đội nón bảo hiểm làm cái gì anh?'

Một người phụ nữ chở con đi ngoài đường giữa mùa giãn cách nhưng không đội nón bảo hiểm, không đeo khẩu trang. Khi được hỏi nguyên nhân cho việc làm này, chị này lại đáp trả nhiều câu khiến người xem chỉ biết "câm nín".
Đời Sống 10:55 10/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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