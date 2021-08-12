Người đàn ông xếp "đá thăng bằng" nổi tiếng trên toàn thế giới, mỗi tác phẩm đều là kiệt tác nghệ thuật đỉnh cao

Đam mê nghệ thuật xếp đá thăng bằng từ năm 2008, Michael Grab, nghệ sĩ và nhiếp ảnh gia người Canada, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng trên khắp thế giới. Đây cũng là cách mà ông thư giản và thiền định mỗi khi căng thẳng.
Đời Sống 20:52 12/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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