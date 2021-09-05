Người đàn ông với tài đi xe đạp khiến cộng đồng mạng kinh ngạc, bao nhiêu địa hình cực khó đều được anh chàng dễ dàng chinh phục

Sergi Llongueras (26 tuổi) là vận động viên đua xe đạp chuyên nghiệp người Tây Ban Nha. Anh thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng nhờ những màn biểu diễn ấn tượng. Những địa hình có mức độ cực khó cũng được anh dễ dàng vượt qua.

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