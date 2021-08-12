Người đàn ông vô gia cư có làn da xanh kỳ lạ và câu nói khiến nhiều người sốc nặng khi được nhận quà từ thiện

Một nhóm mạnh thường quân trong lúc đi phát cơm từ thiện đã gặp và tặng 2 phần cơm cho một người vô gia cư có làn da màu xanh đậm. Tuy nhiên, người đàn ông này lại nói: "Cảm ơn các cô, nhưng đừng cho (tôi) nhiều quá! Người khác không có, tội nghiệp họ!" khiến nhiều người bất ngờ. Được biết, chú này bị viêm da nên bôi thuốc xanh khắp người. Nhiều người không biết nên thường xua đuổi, tránh né.
Đời Sống 09:40 12/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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