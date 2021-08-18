Người đàn ông sử dụng một tay để chống đẩy "hạ đo ván" nam thanh niên một cách ngoạn mục, dân tình đi đường đua nhau quay lại khoảnh khắc hiếm gặp này

Một người đàn ông ở Canada đã hạ đo ván nam thanh niên trong màn thi chống đẩy một tay. Đoạn video được đăng tải hôm 16/8 và thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người đã dành lời khen cũng như sự ngưỡng mộ của mình đến với người đàn ông này.
Đời Sống 10:23 18/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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