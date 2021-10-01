Người đàn ông 'sốc tận óc' khi chứng kiến con trăn khủng đang khát máu, treo mình ngược trên mái nhà để nuốt chửng con chim

Vị khách du lịch đang thăm Australia lần đầu tiên, đã sốc khi thấy con trăn khủng đang giết chết một con chim trên mái nhà. Người này đã bày tỏ, con trăn tỏ ra khá bình tĩnh từ siết chặt đến khi nuốt trọn con mồi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ong-soc-tan-oc-khi-chung-kien-con-tran-khung-dang-khat-mau-treo-minh-nguoc-tren-mai-nha-de-nuot-chung-con-chim-428092.html