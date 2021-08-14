Người đàn ông 'số hưởng' nhất năm: Bỏ tiền ra mua một chiếc tủ lạnh cũ, đến khi lao dọn lại phát hiện điều bất ngờ

Một người đàn ông Hàn Quốc đã tìm thấy số tiền tương dương 3 tỷ đồng khi mua một chiếc tủ lạnh từ công ty chuyên bán hàng second-hand ở Jongno-gu, Seoul. Hiện ông đã giao nộp cho cảnh sát để điều tra và tìm ra chủ nhân thật sự.
Đời Sống 09:13 14/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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