Người đàn ông nuôi gần 200 con sói ở Nội Mông, Trung Quốc khiến người xem 'hú hồn' vì số lượng thức ăn cực khủng

Một người đàn ông ở Nội Mông (Trung Quốc) đang nuôi khoảng 200 con sói. Ông bắt đầu chăm sóc loài động vật hoang dã này cách đây 14 năm, từ khi còn trẻ. Những con sói này cũng rất thân thiết với ông và luôn bên cạnh ông dù bất kể hoàn cảnh nào.

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