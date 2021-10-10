Người đàn ông 'ngông cuồng' chửi bới, lôi tài xế ra khỏi xe rồi đánh gục giữa 'bàn dân thiên hạ'

Bị người này đánh tới tấp, tài xế xe tải không phản ứng lại mà chỉ quay người đi rồi che chắn bản thân trước những cú đá của người đàn ông. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông áo đen còn dùng chân sút thẳng vào mặt nam tài xế khiến người này nằm vật xuống đường.
Đời Sống 13:40 10/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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