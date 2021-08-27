Người đàn ông lái xế hộp đắt đỏ thông chốt kiểm dịch, tuyên bố không đeo khẩu trang vì 'không sợ chết'

Một người đàn ông lái xe mercedes chạy qua chốt kiểm dịch nhưng không có giấy tờ lại có thái độ hung hãng với lực lượng chức năng. Người này cho biết đi làm từ thiện, "không có giấy tờ mà làm bằng cái tâm". Hơn thế nữa, khi được hỏi sao không đeo khẩu trang, tài xế dửng dưng trả lời: "Tao không sợ chết thì đeo khẩu trang cái gì? Khẩu trang là cái gì? Tụi mày sợ chết thì tụi mày đeo chứ tao không sợ chết".
Đời Sống 17:58 27/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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