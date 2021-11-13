Người đàn ông hành hung hai 2 nhân viên ở quán ăn lề đường và hành động cầm dép dọa nạt khiến người xung quanh phẫn nộ

Theo đoạn clip, 2 nữ nhân viên (mặc áo vàng) được cho là làm việc tại quán ăn bên vỉa hè đã xảy ra cự cãi với một người đàn ông và người phụ nữ. Hai bên lời qua tiếng lại khá căng thẳng, người đàn ông còn rút dép ra dọa nạt 2 nữ nhân viên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ong-hanh-hung-hai-2-nhan-vien-o-quan-an-le-duong-va-hanh-dong-cam-dep-doa-nat-khien-nguoi-xung-quanh-phan-no-436209.html