Người đàn ông gây chút ý với màn 'bịt mắt' cắt táo bằng cưa, thu hút hàng triệu lượt xem trên MXH

Brad Byers (62 tuổi) là diễn viên đóng thế chuyên nghiệp người Mỹ. Ông thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với những màn biểu diễn nguy hiểm như nuốt kiếm, nhét đồ vật vào mũi... Với màn trình diễn bịt mắt cắt táo bằng cưa đã thu hút hàng triệu người xem.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ong-gay-chut-y-voi-man-bit-mat-cat-tao-bang-cua-thu-hut-hang-trieu-luot-xem-tren-mxh-424965.html