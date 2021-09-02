Người đàn ông được mệnh danh là 'nhà ảo thuật vẽ tranh 3D' chân thực khiến nhiều người nhầm tưởng là thật

Họa sĩ Marcello Barenghi (52 tuổi, Italy) được mệnh danh là 'nhà ảo thuật vẽ tranh 3D'. Các tác phẩm của ông chân thực đến mức nhiều người nhầm tưởng là thật. Marcello sở hữu hàng triệu người theo dõi trên trang cá nhân của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ong-duoc-menh-danh-la-nha-ao-thuat-ve-tranh-3d-chan-thuc-khien-nhieu-nguoi-nham-tuong-la-that-421943.html