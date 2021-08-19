Người đàn ông dũng cảm LAO xuống nước, cứu sống bé trai bị CHÌM GIỮA HỒ khiến người xem không khỏi thót tim

Sự việc trên xảy ra tại xã Ea Tar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk và đã được camera giám sát ghi lại. Một người đàn ông đang lao xuống nước cứu bé trai chìm giữa hồ khiến người xem không khỏi thót tim, rất may đứa bé đã được cấp cứu kịp thời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ong-dung-cam-lao-xuong-nuoc-cuu-song-be-trai-bi-chim-giua-ho-khien-nguoi-xem-khong-khoi-thot-tim-419020.html