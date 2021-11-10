Người đàn ông đôi co cho rằng của hàng trả thiếu tiền nhưng đâu ngờ camera an ninh lại quay được những bằng chứng này

Một người đàn ông đã dừng mua hàng trước một của hàng, tuy nhiên sau đó ông ta lại trách móc cửa hàng trả thiếu tiền. Camera an nình đã ghi lại toàn bộ câu chuyện và sự thật đáng xấu hổ dần được phơi bày.
Đời Sống 19:33 10/11/2021

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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