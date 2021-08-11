Người đàn ông để lộ nửa thân trên, điên cuồng đập nát hàng loạt cây ATM vì...30 tuổi vẫn chưa làm được trò trống gì

Câu chuyện xảy ra vào đầu tháng 8 ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Một người đàn ông cởi trần, cầm theo một cây gậy sắt lao vào đập phá rất nhiều máy rút tiền tự động. Sau khi bị bắt, đối tượng đã thừa nhận mọi hành vi của mình cũng như tiết lộ nguyên nhân sự việc.
Đời Sống 07:00 11/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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