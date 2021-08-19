Người đàn ông bất chấp lệnh giãn cách vẫn dắt chó đi tập thể dục và phản ứng 'cạn lời' khi gặp lực lượng chức năng

Sự việc xảy ra vào 4h50 sáng ngày 18/8 tại đường Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Một người đàn ông đã dẫn cho đi tập thể dục trong thời gian giãn cách xã hội. Khi bị lực lượng công an phát hiện, người này đã có hành động khiến nhiều người ngán ngẩm.

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