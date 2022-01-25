Ngư dân hoảng hồn khi kéo lưới trúng 'quái thú' siêu to khổng lồ và cuộc vật lộn dưới nước đầy cam go

Thả lưới dưới sông, người ngư dân bất ngờ thu được một con cá nặng khoảng 50 - 60kg và phải vật lộn kịch tính để đưa loài 'sinh vật khổng lồ' này lên bờ. Thì ra sinh vật mắc lưới là một con cá hải tượng long quý hiếm có xuất xứ từ vùng nhiệt đới Nam Mỹ.

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